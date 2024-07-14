الامارات | «صيف دبي 2024».. علامات تجارية تكشف عن مفاجآت يومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «مفاجآت صيف دبي 2024» للمتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الثاني من المفاجآت اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى الرابع من أغسطس، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة، على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والأحذية والإكسسوارات الفاخرة وغيرها الكثير.

وتتيح المفاجآت اليومية لسكان المدينة وزوارها، فرصة استكشاف العروض الترويجية الجديدة كل يوم، والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى طوال فصل الصيف. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني، أو من خلال حساب StyledByDubai@ على منصة «إنستغرام».

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسين وهم الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«دبي فستيفال بلازا»، وماجد الفطيم «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«مول الإمارات»، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، و«ميركاتو»، و«ميريكس للاستثمار»، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، إضافة إلى مجموعة عبدالواحد الرستماني، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«&e»، و«طلبات».

وتستمر مفاجآت صيف دبي في دورتها الـ27 هذا العام حتى الأول من سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة، من خلال آلاف العروض والأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالتسوق والعروض المذهلة في الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة، والفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية والمطاعم المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الجديدة التي تناسب الجميع.