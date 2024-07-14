الامارات | حكاية إماراتية.. أمهات يصلن الماضي بالحاضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تكفّ أيدي الأمهات الإماراتيات عن الصناعة؛ صناعة الثوب الذي يصير تراثاً وتاريخاً، كل خيط فيه يحكي قصة يوم من الأيام التي صبرت فيها هذه الأمهات وعانت وتعبت من أجل بناء جيل من الأبناء، استطاع لاحقاً أن يصل إلى الفضاء.

هي حكاية الإمارات متصلةً خيطاً بخيط.. أمٌ تصنع الثوب بصبر وأناة كأنما تشقّ بإبرتها طريقاً في الصخر، وأبناء يُعلون من شأن الحكاية كلها حين يحملون اسم الإمارات وعلمها إلى آخر الأرض؛ مهرجاناً للحضارة والحياة.