الامارات | «براءة مفاجئة» لأليك بالدوين من مقتل المصورة السينمائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قاضية في ولاية نيومكسيكو الأميركية، أمس، في قرار مفاجئ، إسقاط القضية الجنائية ضد الممثل أليك بالدوين، بسبب إطلاق النار على مصورة أثناء تصوير فيلم «راست»، ما تسبب في مقتلها.

ووافقت القاضية ماري مارلو سومر على طلب محامي بالدوين بإسقاط القضية بعدما اتهم فريق الدفاع عن نجم هوليوود الادعاء العام في «سانتا في» بسوء السلوك.

وغادر بالدوين، الذي بكى بمجرد الإعلان عن القرار، قاعة المحكمة كرجل حر بعد فترة وجيزة. وكان بالدوين يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهراً.