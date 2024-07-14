شاي عشبي يعالج الهبات الساخنة للنساء

محمد اسماعيل - القاهرة - الهبات الساخنة والتعرق الليلي من الأعراض الشائعة لـ سن اليأس، ويمكن لشاي الكزبرة علاج هذا العرض.

وتتعرض حوالي 75% من النساء في مرحلة انقطاع الطمث إلى هبات ساخنة، وتستمر الأعراض لمدة سنتين لدى 80% منهن، وفقا لموقع "كلية جون هوبكنز للطب".

ونصحت الدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا بتناول ماء الكزبرة لتقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض، والحموضة، والصداع النصفي والتعرق الليلي.

وبحسب "إن دي تي في فود"، شهدت الدكتورة سافاليا التأثير الإيجابي لهذا المشروب العشبي على مرضاها.

وتقترح سافاليا الاستمتاع بماء الكزبرة طوال اليوم، سواء كان ذلك أول شيء في الصباح لتنشيط عملية التمثيل الغذائي، أو قبل 45 دقيقة من الوجبات أو بعدها للمساعدة في الهضم.

وتحث التوصية على شرب كوبين يومياً من ماء الكزبرة، بانتظام، للحصول على نتائج مثالية.

ماذا تحتوي الكزبرة؟

توفر الـ100 جرام من الكزبرة 70% من الاحتياجات اليومية للإنسان من فيتامين "أ"، كما تحتوي أوراقها على فيتامين "سي" والألياف والحديد والمنغنيز والكالسيوم والفوسفور، وهي توليفة رائعة لصحة العظام.

لكن لا تقتصر الكزبرة على الفيتامينات والمعادن؛ فهي عشبة رائعة مليئة بـ 11 زيتاً أساسياً، وهو ما يساهم في تحسين أعراض الهبات الساخنة.

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