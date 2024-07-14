ما فوائد وأضرار الشمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أخصائي التغذية الروسي فيتالي نابولوف أنه لا يجب أبدا تناول الشمام مع منتجات الألبان.

ويحتوي الشمام على عدد قليل من السعرات الحرارية حوالي 35 سعرة حرارية لكل 100 جرام، والكثير من فيتامين C وبيتا كاروتين ومجموعة فيتامين B وPP وE.

كما أنه غني بالعناصر المعدنية: البوتاسيوم والحديد والسيليكون وغيرها، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وأيضا على مضادات الأكسدة، ويمكن تناول 300- 500 جرام منه يوميا، ولكن يجب أن تقتصر الحصة الواحدة على 200 جرام.

ولا ينصح بتناوله على معدة فارغة، أو مباشرة قبل الوجبات وبعد تناول الأطعمة الأخرى مباشرة، كما لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تناوله مع منتجات الألبان.

ويمكن أن يكون الشمام ضارا للأشخاص الذين يعانون من داء السكري وأمراض الجهاز الهضمي عندما تتفاقم والحساسية وكذلك الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمله.

ومن الضروري الانتباه إلى قشرة الشمام عند شرائه، حيث يجب ألا تكون متضررة وليس فيها أماكن تالفة.

كما يجب أن يكون موحد اللون باستثناء المكان الذي كان على التربة.

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