4 أجزاء من الجسم يجب وضع واقي الشمس عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الطبيبة الجلدية الأمريكية نيرا ناثان أن معظم الاشخاص يضعون واقي الشمس على الوجه، ولكنهم لا يدركون ضرورة وضعه على بعض المناطق الأخرى.

وقال الدكتور ديفيد كيم، طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي إن المكان الأول الذي يتجاهله الأشخاص هو "الأذنين وفروة الرأس واليدين"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي جزء من الجسم، حتى المناطق الغير معرضة لأشعة الشمس.

وقد يؤدي التعرض المتكرر والمباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى الضرر بالخلايا والإصابة بطفرة مسببة للسرطان.

وأكثر من 80% من حالات سرطان الجلد ناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، وفقا لأبحاث السرطان العالمية.

وكشفت دراسة أجريت عام 2018 من جامعة Paracelsus الطبية في النمسا أن 13% من سرطانات الجلد قد تحدث في فروة الرأس.

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الجلد: تغير لون منطقة من الجلد، وحكة أو بقعة نزيف، وظهور كتلة وردية ذات سطح صلب وقرحة لا تختفي.

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