لن تتوقع ما يفعله.. ابدأ يومك بهذا المشروب السحري وشاهد ما سيحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف أحد خبراء التغذية أن هناك مشروبا "سحريا" يجب على الجميع أن يبدأ يومه به، وهو الماء الدافئ بالليمون.

وعلى الرغم من أن خبراء الصحة دعموا منذ فترة طويلة هذا المشروب المكون من مكونين لفوائده في ترطيب الجسم، إلا أن الكثيرين ما زالوا يجهلون التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه، بحسب صحيفة إكسبريس.

وفقا لأيسلين كامبريدج، خبيرة التغذية في Pure Results، فإن هذا المشروب يوفر العديد من الفوائد الصحية ويستحق دمجه في روتينك الصباحي، حتى لو لم تكن من محبي المشروبات الدافئة.

وقالت كامبريدج: "هناك شيء واحد يجب على الجميع فعله منذ اللحظة التي يستيقظون فيها في الصباح، وهو شرب الماء، فهو يرطب الجسم ويخفض ضغط الدم".

"إذا كنت ترغب في الحصول على الطاقة والشعور بالارتياح، قم بعصر نصف ليمونة مع كوب من الماء الدافئ، إنه مشروب مثل السحر"، كما تضيف.

تمتد فوائد ماء الليمون إلى ما هو أبعد من مجرد الترطيب، وشددت كامبريدج أيضًا على أهمية العادات الليلية المناسبة لصباح أفضل.

"إذا كنت تتناول وجبة طعام وتحاول النوم بعد ساعة أو ساعتين، فسيؤدي ذلك إلى حدوث فوضى لأن جسمك لا يستطيع الهضم ولا الراحة والتعافي، حيث يلغي كل منهما الآخر"، كما قالت.

"سوف يتأثر كل من نومك وهضمك، وعندما يجتمعان معًا، سيكون لهما تأثير شديد على حالتك المزاجية"، وأوصت بترك ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناول وجبة كبيرة."

كما حذرت كامبريدج من استخدام المحليات الصناعية كبديل للسكر، خاصة عند محاولة تناول الطعام الصحي، مشيرة إلى أن هذه المحليات قد تكون أكثر ضررا من السكريات الطبيعية.

وأوضحت: "يشعر البعض أنه من الأفضل اللجوء إلى خيارات "خالية من السكر" عندما يحاولون تناول طعام صحي، لكنها في الواقع أسوأ".

"إن ما يسمى بمشروبات" الحمية "تحتوي على عنصر يسمى الأسبارتام والذي لا تعرف أجسامنا كيفية معالجته وله تأثير سلبي على أمعائنا وهو أكثر ضررًا والتهابًا وتآكلًا بكثير من السكر الفعلي."

فوائد الماء الدافئ بالليمون:

تنشيط الجهاز الهضمي

طرد السموم من الجهاز الهضمي

تعزيز المناعة

تعزيز صحة الجلد والبشرة

الحفاظ على صحة الفم

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