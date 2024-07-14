مكون سحري في مطبخك يقيك من السرطان وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

القرفة تُخفي وراء نكهتها المميزة خصائص علاجية مذهلة تجعلها أكثر من مجرد بهارات ونكهة للأطعمة.

نستكشف فوائد القرفة الصحية وفوائدها في علاج بعض الأمراض، وفقاً لموقع radder digest.

مضادات الأكسدة ومحاربة الالتهابات:

تُعرف القرفة باحتوائها على مضادات الأكسدة القوية التي تُحارب الالتهابات وتُحسّن الصحة العامة.

تُساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تُحسّن من حساسية الأنسولين، مما يُساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

الوقاية من السرطان والعدوى:

تُشير الأبحاث الأولية إلى أن خصائص القرفة المضادة للأكسدة قد تُساعد في الوقاية من السرطان.

تُقاوم مكوناتها النشطة بعض أنواع العدوى البكتيرية والفطرية.

صحة الفم:

القرفة علاجًا فعّالًا لرائحة الفم الكريهة.

تُساعد في منع تسوس الأسنان بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.

تُشير بعض الأبحاث المبكرة بحسب ما نشر موقع radder digest، إلى تأثيرات إيجابية للقرفة على أمراض مثل التصلب المتعدد وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهايمر.

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