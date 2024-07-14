هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفطير المشلتت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفطير المشلتت بالجبن القديم من الأكلات الشعبية المصرية المفضلة، ويتم إعداده في الغالب بالسمن البلدي مع الدقيق، والبعض يعشق تناوله أثناء الإفطار مع الجبن.

وتوضح الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية العلاجية والسمنة، تأثير تناول الفطير المشلتت بالجبنة القديمة صباحا على صحة الجسم.

وتقول لـ"الخليج 365" إن الفطير المشلتت من أكلات من الزمن الجميل، مصنوع من السمن البلدي، يعشقه المصريون، والإقبال على تناوله في الصباح له العديد من الفوائد الصحية، كما أنه يمكن أن يسبب بعض الضرر.

فوائد تناول الفطير المشلتت على الإفطار

وأضافت أن الفطير مصدر غني للطاقة، والكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة صباحا، كما أن الجبن القريش القديمة تحتوي على البروتينات، وهي عنصر مهم للجسم، ولكن يجب الحذر وعدم الإفراط لأنها غنية بالأملاح، مما تساعد على ارتفاع ضغط الدم.

أضرار الفطير بالمشلتت مع الجبن في الصباح

وأشارت إلى أن الفطير يساعد على زيادة الدهون بالجسم، والسمنة، لأنه غني بالكربوهيدرات والدهون، ما يزيد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، كما قد يكون صعب الهضم أثناء الصباح.

طريقة تجنب مخاطر الفطير المشلتت بالجبن

وقدمت استشاري التغذية عدة نصائح لتجنب مخاطر تناول الفطير المشلتت بالجبنة القديمة صباحا كالتالي:

تناول الفطير في وسط اليوم، وتبديل الجبنة القديمة بجبنة بيضاء، وإذا تطلب الأمر يمكن تناول عينات من الجبن القديم.

تخفيف السمن والزيت المصنوع منه الفطير.

تبديل الجبنة القديمة بالجبنة البيضاء القريش.

وضع مجموعة من الخضروات الورقية إلى جانب الأكل مثل الخيار والخس.

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