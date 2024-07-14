بعد إعلان وفاتها.. سيدة تستيقظ داخل نعشها أثناء دفنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادثة غريبة أشبه بالمعجزة، فاجأت سيدة أمريكية تدعى "جانيت بالدوتشي" الجميع بصحوتها المفاجئة وسط مراسم دفنها، ما أثار صدمة عائلتها.

بدأت القصة عندما أُعلن عن وفاة "جانيت " البالغة من العمر 82 عاما في دار رعاية المسنين بمدينة بورت جيفيرسون بولاية نيويورك، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما كان الجميع يودعها في مثواها الأخير، لاحظ أحد الحاضرين وجود نبض بجسدها، ليتبين بعدها أنها ما زالت على قيد الحياة.

أثارت هذه الحادثة حالة من الذعر والارتباك بين عائلة "بالدوتشي" الذين طالبوا بتفسير لما حدث، خاصة مع ادعاءات بوجود إهمال من قبل دار رعاية المسنين.

رفعت العائلة دعوى قضائية ضد الدار، متهمة إياها بإعلان وفاة السيدة قبل الأوان، والفشل في تشخيص حالتها بشكل صحيح، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية.

قال محامي العائلة إن أبناء "بالدوتشي" يشعرون بالرعب ما حدث، ويواجهون صعوبة في تقبل فكرة أن والدتهم دُفنت حية.

وتابع: "جانيت كانت تعاني من تجلط في الأوردة العميقة، وأن موظفي دار الرعاية لم يتعاملوا معه بشكل مناسب، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية".

تواصل السلطات التحقيق في هذه الواقعة الغريبة، بينما تنتظر عائلتها نتائج التحقيقات القضائية لمعرفة تفاصيل ما حدث لوالدتهم.

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