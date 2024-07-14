مليونير في دبي يفاجئ زوجته بهدايا بمبلغ خيالي في عيد ميلادها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أهدى مليونير زوجته وتدعى "سعودية الندق" هدايا في عيد ميلادها باهظة الثمن، حيث أنفق 60 ألف روبية (أي ما يعادل 34455 ألف جنيه مصري).

وأقام الزوج ويدعى "جمال الندق"، 32 عاما، لزوجته البالغة من العمر 26 عاما، والتي تقيم في مدينة ساسكس بإنجلترا، احتفالا باهظا لعيد ميلادها.

والتقى الزوجان أثناء الدراسة في جامعة في دبي وكانا معا لمدة سبع سنوات، وتزوج منذ ثلاث سنوات.

و"سعودية" الآن ربة منزل، بينما أصبح جمال مليونير في دبي.

ولجعل زوجته تشعر بالسعادة أنفق الزوج 60 مليون روبية واشترى لها هدايا باهظة الثمن.

وبالرغم من أنهما تزوجا منذ 3 سنوات، إلا أنه يحب زوجته كثيرا لدرجة أنه يحتفل بعيد ميلادها وكأنه حفل كبير.

وشاركت "سعودية" مؤخرا مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحدثت فيه عن مقدار الأموال التي أنفقها زوجها في عيد ميلادها.

واشترى الزوج مقتنيات بقيمة 15000 دولار من ماركة Miu Miu، وبعد ذلك، تناولوا عشاء بقيمة 100 ألف روبية مع زوجها، ثم اشترى لها مقتنيات من ماركة Hermes بقيمة 290 ألف روبية.

كما شوهدت وهي تنفق الكثير من المال على علاجات التجميل مثل: المنتجعات الصحية وحشو الوجه.

وحصد الفيديو أكثر من 3.4 مليون مشاهدة وأكثر من 51 ألف إعجاب.

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