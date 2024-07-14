رانيا يحيي.. بلوجر مصرية تتألق بالحجاب والساري في حفل زفاف "أمباني" نجل أغنى رجل في آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

حضرت البلوجر المصرية رانيا يحيي، حفل زفاف أنانت أمباني، نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني، لتكون صانعة المحتوى المصرية الوحيدة المدعوة لهذا الحدث الأسطوري الضخم.

وشاركت رانيا متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لها من حفل الزفاف، حيث ظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية ساري هندي مع لفة حجاب، وكتبت على حسابها على فيسبوك تعليقاً على إطلالتها "دا تنفيذ مانيش مالهوترا ديزاينر كل نجوم الهند، وكل لبس الاحتفالات الجاية هدية من أهل العريس لبعض المدعوين".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع صور رانيا، حيث عبروا عن إعجابهم بإطلالتها وأناقتها، كما أشادوا بوجودها كعربية وحيدة في هذا الحدث العالمي.

من هي رانيا يحيي؟

هي بلوجر وصانعة محتوى مصرية، يتابعها على منصات السوشيال ميديا أكتر من مليون ونصف شخص.

تم اختيارها المؤثرة المصرية الوحيدة من شركة روساتوم الشركة الحكومية للطاقة النووية في روسيا، وقامت بزيارة أول مفاعل نووي في العالم للطاقة الكهربية، والاحتفال بمرور 70 عاماً على إنشائه.

تم اختيارها من قبل عدد من الوزارت المعنية في مصر، لإدارة جلسات نقاشية عن دور الفن في تشكيل وعي المجتمع، والتوعية بمخاطر السوشيال ميديا خلال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني.

في 2022، تم تكريمها من كمؤثرة ومنحها بطاقة إسعاد، من الحكومة وشرطة دبي.

وفي عام 2023، تم منحها الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، فئة المبدعين.

شاركت في عدد بسيط من الأعمال الفنية، مثل مسلسل أبو العروسة.

زفاف أسطوري:

زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت من أكثر حفلات الزفاف فخامةً في العالم، حيث تميز بوجود العديد من المشاهير من مختلف المجالات، مثل جون سينا، إبراهيم علي خان، ديبكا بادوكون، كاترينا كيف، شاروخان، هيريثك روشان، سلمان خان، شاهيد كابور، وغيرهم.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار هذا الزفاف على نطاق واسع، حيث تميز بديكوراته الفخمة، وهداياه الثمينة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

معلومات عن فرح أمباني:

أقيم حفل الزفاف في قصر أنتيلا، وهو منزل عائلة أمباني الفخم في مومباي، الهند.

حضر حفل الزفاف أكثر من 10,000 ضيف من مختلف أنحاء العالم.

تميز حفل الزفاف بوجود العديد من العروض الموسيقية والرقصات الفلكلورية من مختلف الثقافات.

تم تقديم هدايا قيّمة للضيوف، شملت مجوهرات وساعات فاخرة.

قدرت تكلفة حفل الزفاف بمئات الملايين من الدولارات.

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