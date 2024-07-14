تصيبك بالذهول والصدمة.. 9 تنبؤات للعرافة بابا فانجا لعام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل بداية عام جديد ينتظر الكثير من الأشخاص توقعات "بابا فانجا" التي اشتهرت بإسم العرافة العمياء وهي امرأة عجوز من بلغاريا، وبالرغم من وفاتها منذ 27 عاما، إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

وفي هذا التقرير نرصد لكم تنبؤات العرافة بابا فانجا لعام 2025، بحسب ما ذكر موقع "news18".

من المتوقع أن تبدأ نهاية العالم في عام 2025، علاوة على ذلك، ادعت "بابا فانجا" أن الصراع في أوروبا من شأنه أن يلحق الضرر بسكان القارة بحلول عام 2025.

الجدول الزمني للأحداث المتوقعة التي ستؤدي إلى نهاية العالم:

2025: الصراع في أوروبا سيؤدي إلى تقليص عدد سكان القارة.

2028: من المتوقع أن يبدأ البشر في استكشاف كوكب الزهرة كمصدر للطاقة.

2033: سوف تذوب القمم الجليدية القطبية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بسرعة حول الكوكب.

2076: الشيوعية سوف تنتشر في جميع أنحاء العالم.

2130: سوف يتواصل البشر مع الكائنات الفضائية.

2170: الجفاف سوف يضرب معظم أجزاء الأرض.

3005: الأرض شوف تشن حربا مع الحضارة على المريخ.

3797: سوف يضطر البشر إلى مغادرة الأرض، لأنها ستصبح غير صالحة للعيش.

5079: العالم سوف ينتهي.

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