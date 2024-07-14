مصيفك في الساحل الشمالي.. 30 صورة من أرخص 5 أماكن للإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أرخص فنادق الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أرخص 5 فنادق للإقامة في الساحل الشمالي، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق Baytona

يقع Baytona في قرية شاكوش على بعد 42 كم فقط من مقابر كوم الشقافة، ويوفر مكان إقامة مع إطلالات على البحيرة وخدمة الواي فاي المجانية ومواقف مجانية خاصة للسيارات.

ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على المسبح والحديقة، ويقع على بعد 43 كم من حديقة حيوان الإسكندرية.

ويضم مكان الإقامة هذا غرفًا عائلية، كما يوفر للضيوف مسبحًا في الهواء الطلق يعمل على مدار السنة.

تتميز بعض الوحدات في مكان الإقامة بمدخل خاص ومجهزة بخزانة ملابس وأثاث خارجي.

وتضم بعض أماكن الإقامة تراسًا ومنطقة جلوس مُزودة بتلفزيون بشاشة مسطحة، فضلاً عن تكييف وتدفئة. تم تجهيز الوحدات في مكان الإقامة بحمام خاص.

يمكن للضيوف الاسترخاء في الحديقة في مكان الإقامة.

تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 44 كم من العائلة المضيفة، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على بعد 40 كم.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لبيتونا حيث يقع على بعد 10 كم منها.

سعر الليلة لشخص 1555 جنيها

فندق ادرياتيكا

ستوفر لك كل غرفة تلفزيون بقنوات فضائية وشرفة تطل على البحر والمدينة. ويشتمل الحمام الخاص على دش، فضلًا عن حوض استحمام.

سوف تجد في Adriatica Hotel Marsa Matrouh مكتب استقبال على مدار 24 ساعة وسوق صغير.

وتشمل المرافق الأخرى المقدمة في الفندق صالة ومحلات تجارية. كما يوفر مكان الإقامة موقف سيارات مجاني في الموقع.

سعر الليلة لشخص 1824 جنيها

فندق Badr Deluxe Apartments - Families Only

تقع Badr Deluxe Apartments - Families Only في العلمين، وعلى بُعد 19 كم من بورتو مارينا، وهي مكان إقامة مواجه للبحر يوفر مرافق مختلفة مثل مسبح خارجي موسمي وحديقة، كما يتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة، وتتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة نقل بحافلة المطار مقابل تكلفة.

تتميز جميع الوحدات بأنها مكيّفة، وتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة وغسالة ملابس وغلاية، كما تحتوي بعض الوحدات على تراس و / أو شرفة مع منطقة خارجية لتناول الطعام، فيما توفر الوحدات في مجمّع الشقق حمّاماً خاصاً وبياضات أسرّة.

توفر الشقة أيضاً للضيوف ملعباً للأطفال.

يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـ Badr Deluxe Apartments - Families Only، حيث يقع على بُعد 64 كم.

سعر الليلة لشخص 1920 جنيها

فندق DIMORA CHARMING CHALET

يقع DIMORA CHARMING CHALET في Dawwār ‘Abd al ‘Aţī Abū ‘Ajūz، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح على السطح وإطلالة على الحديقة وتراس.

يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

تتوفر أيضًا أماكن للجلوس في الهواء الطلق في الشاليه.

يحتوي هذا الشاليه على غرفتي نوم ومطبخ مع غسالة صحون وفرن وتلفزيون بشاشة مسطحة ومنطقة جلوس وحمامين مزودين بحوض استحمام ساخن. يقود المدخل الخاص الضيوف إلى الشاليه، حيث يمكنهم الاستمتاع ببعض النبيذ أو الشمبانيا والفواكه.

يتميز هذا الشاليه بأنه خالي من مثيرات الحساسية وعازل للصوت.

يقع بورتو مارينا على بعد 29 كم من DIMORA CHARMING CHALET.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 54 كم منه.

سعر الليلة لشخص 1900 جنيها

فندق جراند هيلز الساحل الشمالي

يقع صيف في جراند هيلز الساحل الشمالي في الحمام، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على البحيرة وشرفة.

يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر الوصول إلى تراس ومواقف مجانية للسيارات.

ويتميز مكان الإقامة بمكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومصعد للضيوف.

تحتوي الشقة التي تم تجديدها مؤخرًا على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل يوفر للضيوف ميكروويف وثلاجة وغسالة ملابس وموقد مسطح وأدوات المطبخ.

وتتوفر المناشف وبياضات الأسرّة في الشقة.

يفتح المطعم المناسب للعائلة في الشقة لتناول العشاء والغداء ويقدم المأكولات الأفريقية.

للضيوف الذين يصطحبون أطفالًا، يوفر "فوت في جراند هيلز الساحل الشمالي" مسبحًا للأطفال ومنطقة لعب داخلية ومعدات لعب خارجية.

يمكن الاستمتاع بركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة في مكان قريب، في حين تتوفر أيضًا خدمة تأجير الدراجات ومرافق الرياضات المائية في الموقع.

يقع بورتو مارينا على بعد 45 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـ صيف في جراند هيلز الساحل الشمالي حيث يقع على بعد 32 كم منها، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة لشخص 1954 جنيها

اقرأ أيضا:

مكنش معاها فلوس تدفع.. لن تتخيل ماذا فعل صاحب عقار بمستأجرة (فيديو)

فيديو مروع يثير الجدل.. رجل يأكل ثعبان حي

4 أعراض تشبه الأنفلونزا تنذرك بمرض قاتل

كوب من هذا المشروب السحري يوميا قد يخفض الكوليسترول ويكافح السرطان

في هذه الحالة عسر الهضم قد يكون سرطانيا- راقب الأعراض