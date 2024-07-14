علامة أولية تظهر أثناء الاستحمام تدل على الإصابة بسرطان الخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور كريم فيزازي، أخصائي الأورام في مركز جوستاف روسي للسرطان بفرنسا إن الأعراض الأولية لسرطان الخصية يمكن اكتشافها بسهولة.

ونصح الطبيب الرجال بضرورة التحقق من وجود كتلة صغيرة غير طبيعية صلبة يمكن الشعور بها أثناء الاستحمام، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن سرطان الخصية يصيب بشكل أساسي الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عاما.

أعراض سرطان الخصية:

كتلة أو تورم في الخصية

زيادة حجم الخصية

ألم أو وجع في الخصية أو كيس الصفن (الجلد الذي يغطي الخصيتين)

تشعر بأن كيس الصفن لديك ثقيل أو صلب

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم في الظهر أو أسفل البطن

فقدان الوزن دون محاولة

السعال

صعوبة التنفس أو البلع

صدر مؤلم أو متورم

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الخصية:

الأشخاص الذين يعانون من عدم نزول الخصيتين إلى مكانها المعتاد في كيس الصفن.

إذا أصيب الأخ أو الأم بسرطان الخصية

إذا أصبت بسرطان الخصية من قبل

إذا كان لديك أو كنت تعاني من حالة تسمى "نقص تنسج القضيب" حيث لا يكون الثقب الذي يخرج منه البول والحيوانات المنوية (الإحليل) في طرف القضيب.

إذا كنت مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

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