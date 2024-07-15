الامارات | جملة موقع التسوق الشهير يطلق علامته التجاريه الخاصة Taktik

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع جملة، موقع التسوق عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، عن علامة تجارية جديدة باسم Taktik وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمس سنوات من الخبرات المتراكمة ببيع وتسويق المنتجات، اكتسبوا خلالها خبرة كبيرة في بيع وترويج العديد من المنتجات لمئات الآلاف من العملاء.

تقدم العلامة التجارية الجديدة Taktik مجموعة مختارة رائعة من المنتجات إلى السوق. أولها هو طرح جهاز تلفزيون محمول مزود ببطارية مدمجة والذي تم اطلاقه بالفعل بشهر ابريل الماضي، والذي حقق انتشار واسع منذ اطلاقه، حيث انتشر الفيديو الترويجي للمنتج بسرعة كبيرة وفي غضون أيام قليلة اقترب من 5.9 مليون مشاهدة والذي اكسب العلامه التجاريه شهره واسعه بأيامها الأولى

في المستقبل، سوف تستمر جملة في إضافة المزيد من المنتجات تحت العلامة التجارية Taktik من خلال الاستمرار في تقديم عروض فريدة بناءً على الاحتياجات المتغيرة لعملاء اليوم. من المعتقد أن مثل هذا النهج الدقيق سيكسب تكتك انتشار واسع.

العميل أولاً يكمن في أساس تكتك:

تؤكد جملة أن منتجات Taktik يتم تصنيعها دائمًا بواسطة عملاء Taktik بناءً على تعليقات العملاء وأبحاث السوق. وبهذه الطريقة، تظل Taktik ذات صلة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة ديناميكيًا. من خلال مشاركة العملاء، تركز Taktik على بناء المنتجات التي تلبي على الأقل توقعات العملاء، إن لم تكن تتجاوزها، لبناء الولاء والثقة للعلامة التجارية.

يمثل Taktik بداية حقبة جديدة لجملة حيث يتغير من منصة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات إلى مصنّع للمنتجات وهذا يعني أنها طريقة مؤكدة لزيادة أهمية جملة في قطاع التجارة الإلكترونية وتوفير منتجات ذات جودة عالية لعملاء جملة

بالنسبة لشركة تجارة إلكترونية مثل جملة فإن التحول من بائع تجزئة إلى مالك علامة تجارية يعكس نموها في عالم التسوق التنافسي عبر الإنترنت والذي يعد ببعض الأشياء الجديدة والمثيرة في الأوقات القادمة.

من رؤية تهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تسوق الناس، برزت جملة باعتبارها الوجهة الرائدة للإلكترونيات المتميزة والإكسسوارات الفريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع تراثها المتمثل في إصدار منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للغاية والتسليم السريع في جميع أنحاء الخليج، تظل جملة اسمًا موثوقًا به وخيارًا مفضلاً بين المتسوقين العرب للتميز في تجربة التسوق عبر الإنترنت.