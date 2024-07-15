حسام موافي يحذر: علامات إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من علامات لا ينتبه لها الكثيرون، مؤكدا على ضرورة زيارة الطبيب فورا عند ظهورها.

وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد" أن الكلى تختلف عن باقي أعضاء الجسم في أنها لا تُظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة من الإصابة بأمراضها، فعلى عكس أمراض القلب التي تسبب ألم في الصدر، أو أمراض الكبد التي تؤدي إلى فقدان الشهية، قد لا يشعر الشخص بأي أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكلى إلا بعد فقدانها لمعظم وظائفها.

الكلى: عضو "خسيس"

وصف الدكتور موافي الكلى بـ "العضو الخسيس" نظرا لقدرتها على أداء وظائفها الحيوية دون إظهار أي أعراض تدل على وجود مشكلة.

وتقوم الكلى بتصفية جميع دم الجسم، حوالي 180 لترا يوميا، حيث تُزيل نفايات الجسم والمواد الزائدة من الدم مع الاحتفاظ بما يحتاجه الجسم، ثم يتم إعادة الدم المصفى إلى الدورة الدموية.

وتتم هذه العملية المعقدة من خلال ملايين المرشحات الصغيرة داخل الكلى دون استخدام أي طاقة أو سعرات حرارية، وتعتمد فقط على ضغط الدم.

أعراض تنذر بمشاكل خطيرة في الكلى

شدد الدكتور موافي على ضرورة الانتباه لبعض الأعراض التي تنذر بوجود مشكلة خطيرة في الكلى، والتي تشمل:

الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

آلام الظهر أو الجانبين.

تورم القدمين والكاحلين.

التبول المتكرر، خاصةً في الليل.

تغير لون البول، مثل البول الداكن أو البني.

وجود دم في البول.

حكة في الجلد.

صعوبة التركيز.

ضيق في التنفس.

حث الدكتور موافي على عدم تجاهل صحة الكلى، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل دوري، خاصة في حال وجود أي من الأعراض المذكورة، وذلك للكشف المبكر عن أي مشاكل وعلاجها في الوقت المناسب.

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