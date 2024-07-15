علامة تظهر على القدمين تكشف مشكلة خطيرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون تورم الكاحلين علامة على مشكلة خطيرة في القلب، دون أن ندري.

وبحسب موقع تايمز ناو، يمكن أن ينتفخ الكاحل بسبب تراكم السوائل بشكل غير طبيعي فى أنسجة الجزء السفلي من الساقين، مسببا مشكلات خطيرة.

تورم الكاحلين والقلب

إذا كان قلبك ضعيفا جدا بحيث لا يتمكن من ضخ الدم بشكل فعال، فقد يفشل.

هذا الأمر قد يؤدي إلى تجمع الدم في أماكن مثل الأطراف السفلية، كما يمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، ما يسبب الوذمة الرئوية التي تؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والسعال.

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