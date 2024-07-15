علامة تحذيرية على أظافرك تدل على الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن هذا لا يحدث دائما، إلا أن أعراض السرطان تؤثر عادة على منطقة الجسم التي ينمو فيها المرض، وقد يؤدي هذا إلى ظهور بعض العلامات الأكثر وضوحا، على سبيل المثال قد يسبب سرطان الرئة السعال والأمعاء الذي يؤدي إلى يسبب دم في المرحاض.

ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى ظهور بعض الأعراض غير المعتادة التي قد لا تلاحظها دائما، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الجراح البريطاني الدكتور كاران راجان إن إحدى هذه العلامات قد تظهر في أظافر اليدين على هيئة خط عمودي داكن على الظفر، وهذا قد يكون ناجما عن نوع عدواني من سرطان الجلد، وقد يكون شائع جدا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

من أسباب ظهور خط داكن على الظفر: العدوى، والآثار الجانبية للأدوية، والصدمات، وجلطات الدم، أو نوع نادر من سرطان الجلد يسمى الورم الميلانيني أو في هذه الحالة الورم الميلانيني تحت الظفر.

لذا يجب استشارة الطبي بإذا لاحظوا هذه العلامة، أو أي تغييرات أخرى على الجلد.

وبالرغم من أن هذا النوع الفرعي من الورم الميلانيني نادر جدا، إلا أنه يحدث في حوالي 1% من جميع حالات الورم الميلانيني، لذا إذا لاحظت تغير سريع في الحجم أو اللون أو الشكل، يجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

ويختلف الورم الميلانيني تحت الظفر عن سرطانات الجلد الأخرى، وذلك لأنه لا يرتبط بالتعرض لأشعة الشمس، ومن المرجح أن يتطور في إصبع القدم الكبير أو الإبهام أو السبابة.

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن تغير لون الأظافر ناتج عن اصطدام أصابع القدمين أو العدوى.

وغالبا ما يتم اكتشاف سرطان الجلد في الأظافر في وقت متأخر عن أنواع السرطان الأخرى لأن الأشخاص لا يعرفون العلامات التحذيرية.

لذا فإن اكتشاف سرطان الجلد في الأظافر يمكن أن يساعدك في الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن.

وعندما يتم اكتشاف الورم الميلانيني تحت الظفر مبكرا (قبل أن ينتشر السرطان)، فيمكن تلقي العلاج بسهولة.

وعادة ما يكون الخط الناتج عن الورم الميلانيني تحت الظفر أقل من ثلاثة ملليمترات في العرض، ولكن يمكن أن ينمو مع مرور الوقت.

العلامات التحذيرية الأخرى لورم الميلانوما تحت الظفر:

انقسام أو تشقق أو تشوه بطريقة ما

صبغة غير منتظمة

تورم أو التهاب

ظهور قرحة أو عقدة أو بدء النزيف

تغير لون الجلد المحيط بالظفر

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