5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يالرغم من أن يمكن التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية، إلا أن هناك مجموعة من المشروبات العشبية قد تسهم في القيام بذلك بشكل طبيعي.

​شاي الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاصها

ولتحضير شاي الحلبة، ما عليك سوى نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء الساخن لبضع دقائق وتصفيتها قبل الشرب، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الفوائد:

بذور الحلبة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، كما يؤدي الاستهلاك المنتظم لها إلى انخفاض كبير في مستويات الهيموجلوبين السكري التراكمي، وهو مؤشر على التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل.

شاي القرفة:

القرفة قد تسهم في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن تحضير شاي القرفة بسهولة عن طريق إضافة عود من القرفة إلى الماء الساخن وتركه منقوعا لمدة 10 دقائق.

فوائد شاي القرفة:

إبطاء تحلل الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وتعزيز حساسية الأنسولين، ما يسمح باستخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر بواسطة خلايا الجسم.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، لذا فهو يحسن مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ولدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

لتحضير شاي الزنجبيل يجب بشر قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج ونقعها في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

فوائد شاي الزنجبيل:

يحسن الزنجبيل حساسية الأنسولين.

يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بمرض السكري.

يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من الشاي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تنظيم نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مركبات البوليفينول التي تسهم في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن تحضيره من خلال تخمير الشاي الأخضر عن طريق نقع كيس شاي في الماء الساخن لمدة 2-3 دقائق.

فوائد الشاي الأخضر:

تساعد مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر في تنظيم مستويات الجلوكوز وتحسين نشاط الأنسولين.

ويمكن أن يؤدي شرب الشاي الأخضر بانتظام إلى انخفاض معتدل في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ومستويات الهيموجلوبين السكري التراكمي.

شاي الكركديه

غني بمضادات الأكسدة التي قد تسهم في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ولتحضير شاي الكركديه، يمكن من خلال نقع الكركديه المجففة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

فوائد شاي الكركديه:

يساعد شاي الكركديه على خفض مستويات الجلوكوز في الدم ومكافحة الإجهاد التأكسدي.

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