مصمم أزياء يُحوّل لافتات الانتخابات إلى حقائب.. تصل سعرها لـ 1500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يُضفي مصمم الأزياء المكسيكي، كاميلو موراليس، لمسة إبداعية على مخلفات الحملات الانتخابية، يقوم بتحويل لافتات المرشحين الانتخابية إلى حقائب نسائية فريدة من نوعها، وملابس وإكسسوارات جذابة.

مصدر إلهام غير تقليدي:

موراليس من محبي إعادة التدوير، ويستمدّ إلهامه من المواد المهملة، حيث سبق له استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، و قصاصات القماش، في تصميمات مبتكرة، وذلك بحسب صحيفة ستريت تايمز.

وبينما تنتشر لافتات الدعاية الانتخابية في شوارع المكسيك خلال موسم الانتخابات، رأى فيها موراليس فرصة لإطلاق العنان لإبداعه، وإضفاء لمسة فنية على هذه المواد التي غالبًا ما تُهمل بعد انتهاء الانتخابات.

تحويل اللافتات إلى تحف:

على مدار العام الماضي، جمع موراليس كميات هائلة من لافتات المرشحين في الانتخابات المحلية والعامة، وقام بتحويلها بمهارة إلى حقائب يد أنيقة.

تتراوح أسعار هذه الحقائب بين 100 و 600 بيزو مكسيكي (حوالي 5 إلى 33 دولارًا أمريكيًا)، وتتميز كل حقيبة بتصميم فريد يعكس ألوان وصور المرشحين وشعاراتهم الانتخابية.

علامة تجارية مميزة:

أطلق موراليس علامته التجارية الخاصة "ريري" لبيع هذه الحقائب، مستخدمًا الخلفية البيضاء الشائعة في لافتات الدعاية لتصميم أرخص الحقائب، بينما تتميز أغلى حقائبه بتصميمات مُلفتة تُجسّد صور المرشحين، مثل عيون كلارا بروجادا، مرشحة الحزب الحاكم، والتي من المتوقع أن تصبح عمدة مكسيكو سيتي القادمة.

معالجة مشكلة المخلفات الانتخابية:

قضية النفايات الانتخابية هاجسًا بيئيًا هامًا في المكسيك، حيث تُنتج الحملات الانتخابية كميات هائلة من اللافتات البلاستيكية وغيرها من المواد التي تُصبح قمامة بعد انتهاء الانتخابات.

يُقدّر خبراء أنّه تمّ إنتاج ما يزيد عن 10 آلاف طن من النفايات الانتخابية في مكسيكو سيتي وحدها خلال موسم الانتخابات الحالي. بينما تحمل بعض اللافتات شعارات تدعو لإعادة التدوير، إلا أنّ عدد اللافتات التي تتمّ إعادة تدويرها بالفعل يبقى غير دقيق.

ولم يقتصر الأمر على موراليس في تحويل لافتات الانتخابات إلى قطع فنية، بل ظهرت مبادرات إبداعية أخرى، مثل تحويلها إلى ملاجئ للكلاب، أو خيام للمهاجرين.

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