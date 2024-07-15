بعد زفاف نجل أغنى رجال آسيا.. هنديات يطالبن بلوجر مصرية تعليمهنّ لفات للحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تفاعلت فتيات ونساء من الهند مع إطلالات البلوجر المصرية رانيا يحيى خلال حضورها حفل زفاف أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني.

حيث شاركت رانيا يحيى عبر ستوري إنستجرام تعليقات من متابعاتها الهنديات، عبّرن عن إعجابهن بأسلوبها وأناقتها، لا سيما طريقة ارتدائها للحجاب، وطلبن منها تعليمهنّ لفات جديدة للحجاب.

ويعدّ حضور رانيا يحيى لحفل زفاف أمباني حدثًا مميزًا، حيث كانت المؤثرة المصرية الوحيدة المدعوة لهذا الحفل الفخم، الذي أقيم في مومباي، وضمّ العديد من كبار الشخصيات من الهند والعالم.

وتميزت رانيا يحيى بإطلالاتها الأنيقة خلال فعاليات الحفل، حيث ارتدت الساري الهندي بألوانه الزاهية وزينته بالمجوهرات الفخمة، مع الحفاظ على أناقة الحجاب بطرق مبتكرة نالت إعجاب متابعاتها من مختلف أنحاء العالم.

وتُعدّ رانيا يحيى من أشهر المؤثرات في العالم العربي، وتتمتع بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُشارك متابعيها محتوى متنوعًا يشمل الموضة والأزياء والسفر ونمط الحياة، ويتابعها أكثر من مليون ونصف شخص على منصات التواصل الاجتماعي.

إطلالات رانيا يحيي في حفل أمباني

ظهرت بعدة إطلالات مميزة وأنيقة، مرتدية ساري هندي مع لفة حجاب، وكتبت على حسابها على فيسبوك تعليقاً على إطلالتها "دا تنفيذ مانيش مالهوترا ديزاينر كل نجوم الهند، وكل لبس الاحتفالات الجاية هدية من أهل العريس لبعض المدعوين".

لكن في اليوم الأخير للحفل ورغم أن أصحاب الحفل أرسلوا لها أكثر من فستان لكل الفاعليات، من تنفيذ وتصميم مانيش مالهوترا، إلا أنها حرصت على ارتداء فستان من تصميم وتنفيذ ديزاينر مصرية تدعى "إسراء".

وكتبت تعليقاً على ستوري انستجرام "فستاني النهاردة عملتهولي بنوتة جميلة وشاطرة اسمها إسراء في 4 ساعات، وكنت حريصة إني ألبسه عشان اشكرها على مجهودها".

من هي رانيا يحيي؟

هي بلوجر وصانعة محتوى مصرية، يتابعها على منصات السوشيال ميديا أكتر من مليون ونصف شخص.

تم اختيارها المؤثرة المصرية الوحيدة من شركة روساتوم الشركة الحكومية للطاقة النووية في روسيا، وقامت بزيارة أول مفاعل نووي في العالم للطاقة الكهربية، والاحتفال بمرور 70 عاماً على إنشائه.

تم اختيارها من قبل عدد من الوزارت المعنية في مصر، لإدارة جلسات نقاشية عن دور الفن في تشكيل وعي المجتمع، والتوعية بمخاطر السوشيال ميديا خلال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني.

دخلت عالم السوشيال ميديا في 2016، وفي 2022، تم تكريمها من كمؤثرة ومنحها بطاقة إسعاد، من الحكومة وشرطة دبي.

عام 2023، تم منحها الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، فئة المبدعين.

شاركت في عدد بسيط من الأعمال الفنية، مثل مسلسل أبو العروسة.

زفاف أسطوري:

زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت من أكثر حفلات الزفاف فخامةً في العالم، حيث تميز بوجود العديد من المشاهير من مختلف المجالات، مثل جون سينا، إبراهيم علي خان، ديبكا بادوكون، كاترينا كيف، شاروخان، هيريثك روشان، سلمان خان، شاهيد كابور، وغيرهم.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار هذا الزفاف على نطاق واسع، حيث تميز بديكوراته الفخمة، وهداياه الثمينة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

معلومات عن فرح أمباني:

أقيم حفل الزفاف في قصر أنتيلا، وهو منزل عائلة أمباني الفخم في مومباي، الهند.

حضر حفل الزفاف أكثر من 10,000 ضيف من مختلف أنحاء العالم.

تميز حفل الزفاف بوجود العديد من العروض الموسيقية والرقصات الفلكلورية من مختلف الثقافات.

تم تقديم هدايا قيّمة للضيوف، شملت مجوهرات وساعات فاخرة.

قدرت تكلفة حفل الزفاف بمئات الملايين من الدولارات.

اقرأ أيضا:

تصيبك بالذهول والصدمة.. 9 تنبؤات للعرافة بابا فانجا منها في 2025

مليونير في دبي يفاجئ زوجته بهدايا بمبلغ خيالي في عيد ميلادها (فيديو)

بعد إعلان وفاتها.. سيدة تستيقظ داخل نعشها أثناء دفنها

30 صورة من قصر أمباني أغني رجل في آسيا.. مكون من 27 دور في جزيرة أسطورية

تصرف غير متوقع لسيدة على متن طائرة.. ماذا فعلت؟ (فيديو)