بلوجر تقدم نصائح للفتيات للزواج من الأغنياء - من هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، تكسب بلوجر صينية "Le Chuanqu"، المعروفة أيضًا باسم "كو كو"، مبالغ هائلة من المال من خلال تعليم النساء كيفية الزواج من الرجال الأثرياء.

وفقا لموقع "ndtv"، تُقدر أرباح كو كو السنوية بـ 142 مليون يوان، أي ما يعادل (23 مليون جنيه مصري).

اكتسبت كو كو شهرة واسعة في الصين من خلال تقديم المشورة حول العلاقات والأمور المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعتبر كو كو "معلمة حب" بسبب نهجها غير التقليدي في العلاقات، وذلك باعتبارها وسيلة لتحقيق مكاسب مالية.

وتقول البلوجر الصينية إن كل العلاقات تدور في الأساس حول تبادل المنافع، وأن على الفتيات استخدام كل شيء للحصول على ما يرغبن".

وتقدم خدماتها مقابل رسوم باهظة، حيث تبلغ تكلفة الاستشارة الفردية أثناء البث المباشر 155 دولارا، بينما تبلغ تكلفة الدورة التدريبية 517 دولارا.

بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت، نظمت "كوكو" ورش عمل وندوات قدمت فيها إرشادات لنجاح العلاقة العاطفية

وعلى الرغم من شعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تنوعت الآراء حول محتواها، حيث أشاد بعض الأشخاص بنصائح كو كو، معتبرين أنها تساعد النساء على تحقيق أهدافهن.

لكن، على النقيض الآخر واجهت انتقادات من متابعيها معتبرين أنها تركز على الماديات دون الاهتمام بالعاطفة والحب، مُنبهين إلى إمكانية تعرض النساء للاستغلال أو الوقوع في علاقات غير صحية.

ونتيجة لذلك، تم حظرها من موقع "Weibo" أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين، ومع ذلك، فهي تواصل الآن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للترويج لأعمالها.

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