خطفت الأنظار في نهائي اليورو.. 10 معلومات عن الأميرة صوفيا ابنة ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الأميرة صوفيا الأنظار إليها أثناء مراسم احتفال منتخب إسبانيا بتحقيق لقب كأس أمم أوروبا يورو 2024 على حساب إنجلترا.

وحقق منتخب إسبانيا لقب بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024" للمرة الرابعة، عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في النهائي.

وأثناء حمل ملك إسبانيا فيليب السادس، الكأس ليحتفل مع اللاعبين باللقب، قرر إعطاء ابنته الأميرة صوفيا إنفانتا، الكأس قبل تسليمها للاعبين، لكنها رفضت لتحرج والدها.

وقرر فيليب منح الكأس مرة أخرى لصوفيا، لكنها رفضت مجددا "لمس" الكأس أو حمله، بخجل، ليتجه الملك إلى اللاعبين ويمنحهم كأس البطولة للاحتفال.

لكن من هي أميرة إسبانيا صوفيا إنفانتا، بحسب موقع ufonomore.

صوفيا إنفانتا الابنة الأصغر لفيليب السادس ملك إسبانيا

تم تسمية صوفيا على اسم جدتها، الملكة صوفيا، وهي الثانية في ترتيب العرش الإسباني، بعد شقيقتها ليونور

تبلغ من العمر 17 عاما، إذ أنها من مواليد عام 2007

بدأت دراستها في جامعة UWC Atlantic في ويلز العام الماضي

تتحدث اللغتين الإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

حصلت صوفيا على المناولة الأولى في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مايو 2017، وهو حدث مهم في حياة الكاثوليك الدينية

يتابعها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام 43 ألف شخص

ظهرت في مباراة نهائي أمم أوروبا يورو 2024 مع والدها الملك فيليب السادس

رفضت حمل كأس أوروبا من والدها، إذ شعرت بالخجل.

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