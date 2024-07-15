50 صورة من أغلى 5 فنادق في الساحل الشمالي - أسعار خيالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل فنادق الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أغلى 5 فنادق للإقامة في الساحل الشمالي، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق Tolip North Coast Hotel

يقع منتجع Tolip North Coast Hotel في العلمين، وعلى بُعد 20 كم من بورتو مارينا، وهو مكان إقامة يوفر مسبحاً خارجياً ومواقف خاصة للسيارات وحديقة وتراس، كما يعتبر المطعم وخدمة الغرف ومكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجاناً من ضمن المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا، ويوفر مكان الإقامة للضيوف جهاز صراف آلي وخدمة صرف العملات.

تتميز جميع الغرف في المنتجع بأنها مكيّفة، وتحتوي على خزانة ملابس وشرفة مع إطلالة على الحديقة وحمّام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وبياضات أسرّة ومناشف، كما تشمل جميع الغرف غلاية، في حين توفر بعض الغرف مطبخاً مزوداً بميكروويف وثلاجة وفرن للضيوف، وتضم الوحدات صندوق ودائع آمن.

تشتهر المنطقة بركوب الدراجات، كما تتوفر خدمة استئجار الدراجات في هذا المنتجع المصنف 5 نجوم.

يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى منتجع Tolip North Coast Hotel، حيث يبعد مسافة 65 كم.

سعر الليلة لشخص 37109 + 10272 ضرائب ورسوم بإجمالي 47381 جنيها

فندق Le Sidi - A TLT Signature Hotel

يقع Le Sidi - A TLT Signature Hotel في العلمين، وعلى بُعد 32 كم من بورتو مارينا، وهو مكان إقامة يضم مواقف خاصة للسيارات مجاناً ومسبحاً خارجياً موسمياً وتراس ومطعماً، كما يشمل هذا الفندق المصنف 5 نجوم بار، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة الواي فاي مجاناً وخدمة الغرف وخدمات نقل المطار ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي الغرف في هذا الفندق على منطقة جلوس، كما تتميز كل غرفة بأنها مكيّفة وتضم تلفزيون بشاشة مسطحة، بينما توفر بعضها في Le Sidi - A TLT Signature Hotel إطلالة على البحر، كما توفر جميع الوحدات للضيوف خزانة ملابس وغلاية.

يمكن للضيوف في مكان الإقامة الاستمتاع بإفطار من مأكولات حلال.

يعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب إلى Le Sidi - A TLT Signature Hotel، حيث يقع على بُعد 43 كم.

سعر الليلة لشخص 21828 جنيها

فندق Al Alamein Hotel

يقع Al Alamein Hotel في مراسي سيدي عبد الرحمن، ويتميز بإطلالة على خليج سيدي عبد الرحمن الجميل في مصر، كما يعتبر هذا الفندق مكاناً تاريخياً، حيث يقع على الشواطئ المثالية لساحل مصر الشمالي.

يحتوي Al Alamein Hotel على 189 وحدة مقسمة إلى غرف وأجنحة أنيقة وفيلات رويال، بالإضافة إلى 4 مطاعم وبار ومسبح خارجي ومسبح للأطفال وغرفة لاجتماعات الشركات وسبا مميز يضم مجموعة واسعة من العلاجات وغرفة يوغا ومركز للياقة البدينة.

يحتوي فندق Al Alamein على 41 غرفة تتميز بإطلالات على الحديقة و86 غرفة مع إطلالات على البحر و43 غرفة مع إمكانية الوصول المباشر للشاطئ و17 جناح وفيلتين رويال، كما يمكن ربط بعض الغرف لتكوين مساحات أكبر للمعيشة.

يشمل مكان الإقامة المكيّف هذا تلفزيوناً مع قنوات فضائية ومنطقة جلوس وخزانة ملابس، كما يحتوي على صندوق ودائع آمن ومكتب.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا نادٍ للأطفال وصالون تجميل وسوق صغير وماكينة صراف آلي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحائه، كما يوفر مكان الإقامة هذا مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة تحويل العملات للضيوف.

يوفر هذا الفندق للترفيه عن الضيوف مكتبة وملعباً للتنس وخدمة استئجار الدراجات وأنشطة الرياضات المائية، فيما يتوفر ملعب للأطفال.

تتوفر مجموعة متنوعة من منافذ تناول الطعام والتسوق حول Al Alamein Hotel.

يقع الفندق بالقرب من نادي شاطئ مراسي ومركز تسوق ذا آلي وإم بوريوم مول ومراسي مارينا، بالإضافة إلى منتزه مائي يعمل خلال موسم الصيف، كما يقع أيضاً بالقرب من مدينة العلمين، وعلى بُعد 45 دقيقة من مطار العلمين الدولي.

سعر الليلة لشخص 23021 + 7268 ضرائب ورسوم بإجمالي 30289 جنيها

فندق Casa Cook North Coast - Adults only

يقع "Casa Cook North Coast - Adults only" في العلمين، وعلى بُعد 200 متر من شاطئ بلومار سيدي عبد الرحمن، وهو مكان إقامة يوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً ومسبحاً خارجياً موسمياً ومركزاً للياقة البدنية وحديقة، كما تتميز كل وحدة إقامة في المنتجع المصنف 5 نجوم بإطلالات على البحر، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإمكانية الاستفادة من مطعم وبار، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحائه ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة ومواصلات المطار وخدمة الغرف.

يوفر هذا المنتجع للضيوف غرفاً مكيّفة مزودة بمكتب وآلة لتحضير القهوة وميني بار وصندوق ودائع آمن وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس، بالإضافة إلى حمّام خاص مجهز بدش، كما تحتوي جميع الغرف على غلاية، في حين تضم بعضها أيضاً مطبخاً صغيراً مزوداً بثلاجة، فيما تشمل الغرف في منتجع "Casa Cook North Coast - Adults only" بياضات أسرّة ومناشف.

يشمل الإفطار اليومي خيارات إفطار كونتيننتال أو إفطار أمريكي أو إفطار من مأكولات نباتية.

يقع مكان الإقامة على بُعد 700 متر من شاطئ أمواج و48 كم من بورتو مارينا، كما يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى "Casa Cook North Coast - Adults only"، حيث يبعد مسافة 126 كم.

سعر الليلة لشخص 25445 + 7414 ضرائب ورسوم بإجمالي 32859 جنيها

فندق ريكسوس العلمين

يتميز فندق ريكسوس العلمين المصنف 5 نجوم بموقع مواجه للشاطئ، حيث يقع على طول الساحل الشمالي الشهير لمدينة القاهرة، كما يوفر مرافق سبا من الدرجة الأولى و5 مسابح.

تحتوي جميع أماكن الإقامة على تلفزيون مع قنوات فضائية وحمّام خاص واسع.

يقدم ريكسوس العلمين للضيوف خيار الإقامة الكاملة بلص، ويمكنك الاستمتاع بوجباتك في مجموعة من المطاعم مع المأكولات التركية واللبنانية والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة طوال اليوم والمشروبات الغازية والميني بار.

يقدم البرنامج الترفيهي في ريكسوس العلمين أنشطة يومية مناسبة للجميع، بما في ذلك كرة الطائرة الشاطئية والتنس، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم في نادي Rixy للأطفال.

يشمل السبا في فندق ريكسوس العلمين مجموعة متنوعة من العلاجات، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية و5 مسابح للأشخاص البالغين والأطفال، ويقع فندق ريكسوس العلمين على بُعد 19 كم من مطار العلمين الدولي.

سعر الليلة لشخص 29474 + 8535 ضرائب ورسوم بإجمالي 38009 جنيها.

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