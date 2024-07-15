5 علامات تظهر في الحلم تدل على الحسد- مفسرة أحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت حنان الجندي مفسرة الأحلام عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" عن علامات تظهر في المنام تدل على الحسد.

-إذا رأى الحالم في المنام سور القرآن الكريم مثل: المعوذتين، يجب عليه تحصين نفسه ضد الحسد.

-سقوط الشعر في المنام، خاصة للبنات دلالة قوية على الحسد.

-رؤية عيون الطائر أو الأبواب يشير إلى الحسد.

-رؤية حشرات الشعر.

-ظهور النمل داخل المنزل.

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