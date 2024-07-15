السكتة الدماغية قد تحدث أثناء النوم.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية أثناء النوم عندما يكون هناك انقطاع في إمدادات الدم والأكسجين، وقد تظهر الأعراض قبل وقت قصير من استيقاظ الشخص.

وبحسب healthshots، من الصعب تحديد ما إذا كان الشخص معرضا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء نومه أم لا، لذا يجب ملاحظة الأعراض في الصباح.

السكتة الدماغية أثناء النوم

تظهر الأعراض عندما يكون الشخص نائما وقد تستمر بعد الاستيقاظ، وقد تبدو مشابهة جدا للسكتة الدماغية الطبيعية.

لكن الفرق بينهما هو أنه نادرا ما يمكن تحديد وقت السكتة الدماغية اثناء النوم.

الأعراض

الضعف المفاجئ أو الشلل على جانب واحد من الجسم

الشعور بأحاسيس غير طبيعية على جانب واحد من الجسم

صعوبة مفاجئة في التحدث، بما في ذلك صعوبة نطق الكلمات وأحيانا تلعثم الكلام

تشوش الرؤية، وخاصة في عين واحدة

الدوخة المفاجئة

الصداع الشديد المفاجئ

نصائح للوقاية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

النظام الغذائي الصحي

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

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