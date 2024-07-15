بعد وفاة بطلة السباحة شذى نجم.. ما أسباب وأعراض توقف القلب المفاجئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

رحلت عن عالمنا بطلة السباحة المصرية الناشئة شذى نجم مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 15 عاما.

وكانت شذى لاعبة في نادي طنطا الرياضي، وتعرضت لتوقف القلب المفاجئ أثناء التدريب في الأول من يونيو الماضي، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة طويلة.

وبذل الأطباء قصارى جهودهم لإنقاذها وخضعت للإنعاش القلبي 3 مرات، لكن للأسف فارقت شذى الحياة في أحد مستشفيات القاهرة.

وجاءت وفاة شذى بعد أيام قليلة من وفاة لاعب فريق مودرن فيوتشرأحمد رفعت بنفس السبب.

في هذا الصدد ، نوضح لكم أسباب وأعراض توقف القلب المفاجيء، وفقا لما ورد في موقعي "webmd"، و"thehealth".

أسباب توقف القلب فجأة

توقف القلب المفاجئ حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، ما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم والأكسجين إلى بقية أعضاء الجسم، لتصبح قاتلة في غضون دقائق إن لم يتم تلقي العلاج الفوري.

أعراض تسبق الإصابة

ضيق التنفس غير المعتاد.

التعب.

خفقان القلب.

الدوار.

الانهيار المفاجئ دون وجود علامات نبض.

حرقان الصدر.

القيء.

الأرق.

عوامل الخطر الإصابة بتوقف القلب فجأة

مرض الشريان التاجي.

قصور القلب.

اعتلال عضلة القلب الضخامي.

اضطرابات نظم القلب.

تاريخ عائلي لأمراض القلب.

يزداد خطر الإصابة مع تقدم العمر.

أكثر شيوعا عند الرجال.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

التدخين.

السكري.

السمنة.

تناول الكحول.

بعض الأدوية، مثل مدرات البول التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم.

تاريخ من الإغماء غير المبرر.

عيوب القلب الخلقية أو تشوهات الأوعية الدموية.

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