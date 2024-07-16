10 صور لمخلوق غريب لونه أحمر يرعب سكان ولاية أمريكية.. ما قصته؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسبب مخلوق غريب في حالة من الرعب لزوار أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، عثر على مخلوق زاحف لونه أحمر داكن ويشبه دودة ضخمة، بعدما كان معلقا على حافة الرصيف البحري بجانب أحد قوارب الصيد في "خليج مونتيري".

وعبر حساب "خليج مونتيري" على إنستجرام، نشر فيديو لهذا المخلوق الذي ذكر أنه أعيد وضعه في المياه باستخدام الورق المقوى بسبب خطورة لمسه باليد.

وعلق الأشخاص على الفيديو معبرين عن صدمتهم من هذا الاكتشاف، حيث قال أحد المعلقين: "أشياء من الكوابيس".

بينما شبهه آخرون بالأمعاء الغليظة في جسم الإنسان، في حين وصفه البعض بأنه بمخلوق خرافي مقتبس من مسلسل خيال علمي.

وبحسب خبير بالحياة البحرية في كاليفورنيا، فإن هذا المخلوق يدعى "دودة الدم الأمريكية"، Glycera americana وهو من نوع الحيوانات اللافقرية الذي يطلق عليه أيضا "ديدان الدم" وهو أحد أهم مصادر الغذاء لآلاف الطيور الشاطئية خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء.

وتأتي تسمية "ديدان الدم" من أنه عند قطعه يطلق كميات كبيرة من الدم الأحمر.

معلومات عن ديدان الدم

يمكن أن تنمو هذه الديدان ليصل طولها إلى 30 سنتيمترا، ولها خرطوم سام بأنياب مسننة، لذلك هناك خطورة من الاقتراب منها لأنها حيوان مفترس سريع يخرج فمه الطويل لالتقاط الفريسة ثم يختبئ تحت الرمال البحرية.

وتقتل الديدان فريستها من خلال إصابتها بالشلل عند إطلاقها مادة "السيروتونين" والتي تؤثر على أعصاب الجسم.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الزائدة التي تشبه الطُعم رائعة لجذب الأسماك، ولهذا السبب يستخدمها الصيادون غالبًا كطُعم.

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