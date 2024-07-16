الصداع في جانب واحد من الرأس.. ما أسبابه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت الجمعية الألمانية للصداع النصفي أن الصداع الذي يصيب جانبا واحدا من الرأس قد يكون ناتجًا عن العديد من العوامل، بعضها بسيط والبعض الآخر خطير.

أنواع الصداع من جانب واحد

الصداع العنقودي: يتميز بألم شديد خلف العين أو الجبهة أو الصدغ.

الصداع النصفي: يتميز بألم "نابض" على شكل نوبات متكررة يمكن أن تستمر لساعات.

مشكلات الفك أو الفقرات العنقية.

أعراض تدعو للقلق

الصداع المفاجئ والحاد: علامة على النزيف الدماغي، خاصة بعد إصابة الرأس.

الصداع المستمر مع تغيرات في وظائف المخ: يشير إلى ورم في المخ.

التشخيص

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتحديد سبب الصداع.

طرق العلاج

مسكنات الألم لعلاج الصداع الحاد.

العلاج البديل، مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالأكسجين لتخفيف الألم وتحسين نوعية الحياة.

النزيف الدماغي، مثل القسطرة لتصريف الدم وجراحة إزالة التجمع الدموي، بالإضافة إلى الأدوية.

أما ورم المخ، يشمل العلاج الإشعاعي والكيماوي، وجراحة استئصال الورم.

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