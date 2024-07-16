الامارات | «الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر «الجمعية البريطانية للمكتبات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مؤتمر الجمعية البريطانية للمكتبات لعام 2024، لبحث سبل بناء وتعزيز الشراكات مع خبراء قطاع المكتبات العالميين، لمواكبة التحولات، وترسيخ مرونة هذا القطاع.

أُقيم المؤتمر في مدينة برمنغهام ببريطانيا، وجمع نخبة من أمناء المكتبات والكتّاب والناشرين والمعلمين، إضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التوجهات والتشريعات والسياسات التي تشكل مستقبل المكتبات.

وقال أمين سر جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أحمد المشتغل، إن مشاركة الجمعية في المؤتمر جاءت لتعزيز بناء علاقات مهنية بين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات دولياً، والاستفادة من ورش العمل المتخصصة والجلسات الحوارية، مشيراً إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للتعرف إلى الدراسات والأبحاث المطبقة حديثاً، لتطوير مجال المكتبات والمعلومات في الدولة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يوفر لهم منصة مثالية للتعلم من التجارب العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات مجتمعنا، آملين في أن تؤدي هذه المشاركة إلى مشاريع مشتركة وبرامج تعاون تسهم في رفع مستوى الخدمات المكتبية في الإمارات، وجعلها نموذجاً يُحتذى.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، سلطان المزروعي : «قمنا خلال المشاركة في المؤتمر بزيارة المكتبة الوطنية البريطانية، التي تُعدُّ من أهم مراكز البحث المكتبية في العالم، وتضم عدداً كبيراً من الكتب والمخطوطات المختلفة».

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجهتين، لتعزيز الثقافة الدبلوماسية، وتطوير المجال على المستوى الدولي، مضيفاً: «تناقشنا في برنامج إعداد قادة المكتبات الذي تنظمه المكتبة الوطنية البريطانية، وبرامج التدريب في مجال المخطوطات والممارسات المكتبية التي تقوم بها المكتبة البريطانية».