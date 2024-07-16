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الامارات | حمّامات مدارس بألمانيا في أسوأ حالاتها

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا العديد من طلاب المدارس في ألمانيا ـ في استطلاع للرأي ـ سوء النظافة في المراحيض المدرسية، حيث لا تتوافر الأساسيات، وأحياناً يتعطل شيء ما في المرحاض أو تنبعث منه رائحة كريهة، معتبرين أنها في أسوأ حالاتها.

ورصد الاستطلاع فوارق بين الولايات، حيث شكا 67% من الطلاب في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، سوء النظافة في مراحيض مدارسهم، وبلغت نسبة الشكوى في ولاية هامبورغ 65%، و32% في ولاية سكسونيا. ووفقاً للاستطلاع، فإن هناك فوارق كبيرة للغاية على وجه الخصوص بين البلديات والمدن الكبيرة، ففي المدن الكبيرة يُقيّم الأطفال مراحيض مدارسهم بشكل أسوأ بكثير من الأطفال في البلديات الصغيرة.

وتبدو الأرقام أفضل إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بفرص اللعب وممارسة .

وقال هولجر هوفمان، المدير الإداري للمنظمة، في بيان، «ليس فقط مباني المدرسة نفسها، بل أيضاً ساحة المدرسة ومناطق الاستراحة في «حالة مؤسفة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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