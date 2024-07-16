الامارات | «الاتصال الحكومي 2024».. تحالفات مع شركاء عالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها الـ11 شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية متخصصة، تشمل التعاون مع «إي بوليتيكال» (Apolitical) المنصة العالمية الرائدة في تعزيز التواصل بين الحكومات حول العالم وتطوير الأداء الحكومي، وشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة (CSO Network)، المنظمة المتخصصة في تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الاستراتيجيات المؤسسية، إضافة إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، المعنية بدعم الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، الذي يوفر حلولاً تعليمية لتعزيز عمليات صنع القرار على المستوى العالمي، ودعم العمل على المستوى الوطني، بهدف بناء مستقبل أفضل.

وتتوج الجائزة هذه الشراكات بتقديم ثلاث جوائز رئيسة، تعكس التزامها بالابتكار والتميز في مجال الاتصال الحكومي، وهي جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» وجائزة «أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية»، وجائزة «أفضل مبادرات اتصالية مبتكرة ومرنة».