ما الفرق بين الموز الناضج والأخضر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الدكتور الروسي بافل إيسنبايف، أخصائي أمراض السمنة أن لكل نوع فوائده المميزة، ونصح مرضى السكري بتناول الموز الأخضر باعتباره الخيار الأمثل للتحكم في مستوى السكر في الدم، وفقا لوكالة "

نوفوستي" الروسية.

الموز الناضج:

يتميز بطعمه الحلو ونكهته اللذيذة.

لين الملمس، مما يسهل هضمه، ويجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشيخوخة والإجهاد.

الموز الأخضر:

غني بالنشا المقاوم، الذي يُسهم في شفاء الأمعاء وتحسين صحة الميكروبيوم.

خفض مستوى الكوليسترول الضار.

تحسين حساسية الأنسولين.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

يحتوي على نسبة سكر أقل من الموز الناضج، مما يجعله مثاليا لمرضى السكري.

يتمتع بخصائص البروبيوتيك التي تُحسن من صحة الميكروبيوم المعوي.

نصح الدكتور إيسنبايف بتناول أنواع الموز بالتناوب، مع استثناء مرضى السكري الذين ينصح بتناول الموز الأخضر فقط.

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