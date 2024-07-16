5 أطعمة احذر شرب الماء عند تناولها.. مخاطر لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد لا يستطيع معظم الأشخاص تناول الطعام دون شرب الماء،ولكن قد يوجد بعض الأطعمة قد تصبح ضارة عند تناولها مع الماء.

وفيما يلي 5 أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء، بحسب ما ذكر موقع "هيلث"

الموز

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناوله مع كمية كبيرة من الماء قد يؤدي إلى تخفيف العصارة المعدية في المعدة وإبطاء عملية الهضم.

​​​الحمضيات​

الفواكه الحمضية مثل: البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بالعصارة وتحتوي على الكثير من الماء، وقد يؤدي تناولها مع كمية زائدة من الماء إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة أو الشعور بالشبع، لذا من الأفضل تناولها باعتدال أو الانتظار قليلا قبل شرب الماء.

الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك المفيدة لصحة الأمعاء، لذا فإن شرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يزيل هذه البروبيوتيك ويقلل من فعاليتها.

الأطعمة الحارة

مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة يمكن أن تسبب الشعور بعدم الراحة عند تناولها مع كميات كبيرة من الماء، لأن الماء قد يؤدي إلى نشر الحرارة وتفاقم الشعور بالحرقان.

الأرز

إن تناول كميات كبيرة من الماء مع الأرز قد يؤدي إلى تخفيف أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة.