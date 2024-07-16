اعرفها قبل فوات الآوان.. 6 عادات شائعة عدو خفي لدماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدماغ من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، وهو مسؤول عن جميع الوظائف الحيوية، من الأفكار والمشاعر إلى الحركة والذاكرة.

ولكن، مع التقدم في العمر، أو بسبب نمط الحياة غير الصحي، تضعف وظائف الدماغ، ما يؤثر على حياتنا بشكل سلبي.

ووفقا لموقع "webmd"، هناك 6 عادات بمثابة عدو خفي للدماغ، يجب عليك تجنبها قدر الإمكان.

قلة النوم

من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبا على صحة الدماغ، فهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من أمراض الخرف.

لذا، ينصح باتباع نظام نوم منتظم للحفاظ على صحة الدماغ، مع الحرص على تحديد ساعات نوم كافية، وتجنب شرب الكافيين قبل النوم.

الجلوس لفترات طويلة بمفردك

يُزيد الجلوس لفترات طويلة بمفردك من الشعور بالوحدة والاكتئاب، ما يؤثر على الصحة النفسية، وخطر الإصابة بالاكتئاب.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة

الإفراط في تناول الوجبات السريعة يسبب تقلص أجزاء الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة والصحة العقلية.

ارتداء سماعات الأذن بكثرة

تشغيل سماعات الأذن بأعلى مستوى للصوت لفترات طويلة يؤدي إلى تلف دائم للسمع، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية، وفقدان أنسجة المخ.

التدخين

من أخطر العوامل التي تهدد صحة الإنسان، فهو لا يقتصر ضرره على الرئتين فقط، بل يؤثرسلبا على مختلف أعضاء الجسم، مثل الدماغ والقلب.

انكماش حجم المخ من أهم التأثيرات السلبية للتدخين على الدماغ، حيث تؤدي المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر إلى موت الخلايا العصبية، ما يسبب انكماش حجم الدماغ وضعف وظائفه.

التعرض المفرط للتوتر

يؤدي التوتر المزمن إلى إفراز هرمونات تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ، وتُضعف وظائفه الإدراكية.