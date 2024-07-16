صور وفيديو| كلب يتحدى قوانين الطبيعة ويصبح نجمًا على السوشيال ميديا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

حظي كلب بودل صغير يُدعى "شو ليفو" بانتشار هائل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يركب الدراجة بمهارة فائقة، مستخدمًا رجليه الأماميتين للتوجيه والخلفيتين للدواسة.

ينحدر ليفو من مقاطعة جيانغسو في الصين، وقد أثار إعجاب رواد الإنترنت بقدرته على ركوب الدراجة بنفس كفاءة طفل في الثالثة أو الرابعة من عمره.

انتشرت مقاطع فيديو له وهو يتجول بدراجته حول ملعب كرة السلة، لفتت انتباه الكثيرين في الصين ودول آسيوية أخرى، قبل أن تصل إلى شبكة "فوجي نيوز" اليابانية، حيث زادت شهرته بشكل كبير.

وبحسب central odditty، أظهرت مقاطع الفيديو ليفو وهو يتوازن ببراعة على الدراجة ويتحكم بها بمهارة، تاركًا المشاهدين مذهولين.

ووفقًا لـ "فوجي نيوز"، فقد أمضى مالك ليفو حوالي عام في تدريبه على ركوب الدراجة، ويبدو أن الكلب استمتع بكل لحظة من هذه العملية.

ولم تقتصر مهارات ليفو على ركوب الدراجة فقط، بل تمكن أيضًا من إتقان ركوب لوح التزلج خلال خمسة أيام فقط، ليُثبت ذكاءه وقدرته على تعلم مهارات جديدة بسرعة.

ومع ذلك، فقد لاقت موهبة ليفو المذهلة ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث عبر البعض عن إعجابهم وتقديرهم لمهاراته، بينما انتقد البعض الآخر مالكه لتدريبه على فعل شيء غير طبيعي وغير ضروري للكلب.

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