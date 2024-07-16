30 صورة لأشهر عروس في 2024.. من هي راديكا ميرشانت زوجة ابن أغنى رجل في آسيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا "أنانت أمباني" على "راديكا ميرشانت" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن من هي راديكا ميرشانت التي خطفت الأنظار بحفل زفافها الذي استمر عدة أشهر.

من هي راديكا ميرشانت زوجة ابن أغنى رجل في آسيا؟

-وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، راديكا ابنة فيرين ميرشانت وشيال ميرشانت.

-ولدت في 18 ديسمبر 1994.

-اشتهرت بخطيبة أنانت أمباني، الابن الأصغر لـ أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني.

-لديها أخت واحدة أكبر منها تدعى "أنجالي ميرشانت"

-تهتم راديكا بالأنشطة الخيرية، حيث تدعم العديد من المنظمات التي تساعد المحتاجين.

-والدها فيرين ميرشانت صاحب شركة إنكور للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة شركة Tubes Apollo APL لتصنيع الصلب.

- والدة "راديكا" شيال ميرشانت" مديرة Healthcare Encore.

-درست راديكا في مدرسة الكاتدرائية وجون كونون ومدرسة إيكول مونديال العالمية.

-حصلت على شهادة البكالوريا الدولية من مدرسة بي دي سوماني الدولية.

-التحقت بجامعة نيويورك وحصلت على بكالوريوس في السياسة والاقتصاد.

-بعد تخرجها عملت مع وكالة Isprava العقارية المتخصصة في بناء المنازل الفاخرة.

-تعمل راديكا حاليا مدير مجلس إدارة شركة Health Encore.

- احتفلت راديكا في ديسمبر 2022 بخطوبتها من أنانت أمباني.

-أقيم حفل الخطوبة في مومباي، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.

-درس زوجها أنانت أمباني في جامعة براون، ويعمل مدير في شركة للطاقة.

-لدى "راديكا" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 123 ألف متابع.