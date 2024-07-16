5 ملايين ريال شهريًا.. "أغنى شاب في مصر" يُثير الجدل بمشروع تأجير سيارات فارهة نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في خطوة غير مسبوقة، أثار محمود البدري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن امتلاكه أسطولًا ضخمًا من السيارات الفارهة النادرة، والتي يُتيح للجمهور تأجيرها وتجربتها.

أسطول ضخم من السيارات الفارهة:

وبحسب تصريحات البدري لـ الخليج 365، يضم أسطوله 4 سيارات لامبورجيني، وكورفيت، وبورش، بمجموع أسعار تصل إلى 5.4 مليون ريال سعودي.

يُقدم البدري خدمات تأجير لسياراته الفارهة، تشمل تأجير السيارات لفترات قصيرة أو السفر بها داخل المملكة أو أي دولة.

وتبدأ أسعار الإيجار من 1900 ريال سعودي في اليوم للبورش، وتصل إلى 3500 ريال سعودي في اليوم لسيارة لامبورجيني.

يُشترط على المستأجر أن يكون لديه رخصة قيادة سارية، وأن يُقدم وديعة تأمين قبل استلام السيارة، وشرط السفر هو وجود تفويض دولي.

وعن المواقف الغريبة التي تعرض لها البدري في هذا المجال، قال لـ الخليج 365، "في أمير قام باستئجار 4 سيارات لامبورجيني لمدة أسبوع، وكان يُغير لونها كل يوم، لكنه لم يذكر جنسيته.

يُحقق البدري ربحًا شهريًا تقريباً 5 ملايين ريال سعودي من تأجير سياراته، مما يُتيح له شراء سيارات جديدة وتوسيع أسطوله.

يُسوق البدري لمشروعه من خلال التجول في شوارع الرياض، وعرض سياراته على المارة، كما يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماته.

وتحدث عن سيارته النادرة "مكلارين" والتي تقدر بقيمة 57 مليون جنيه، وإنها واحدة من بين 7 سيارات فقط من هذا الطراز في العالم.