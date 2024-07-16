فيديو يخطف القلوب.. لن تتوقع رد فعل بائعة خضروات بعد نجاح ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار مقطع فيديو مؤثر لبائعة خضروات تبكي فرحًا بعد اجتياز ابنها لامتحان المحاسب القانوني المعتمد (CA) قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نجح يوجيش، نجل بائعة خضروات في منطقة دومبيفلي (شرق) في ثين بالهند، مؤخرًا في اجتياز امتحانات المحاسب القانوني المعتمد (CA)، بحسب ndtv.

في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية، والذي انتشر على نطاق واسع، يظهر يوجيش وهو يقترب من كشك الخضروات الخاص بوالدته ويخبرها بنجاحه لتحتضنه والدته على الفور عند سماعها بإنجازه وتنفجر في البكاء.

شارك وزير الأشغال العامة في ولاية ماهاراشترا رافيندرا تشافان بالهند الفيديو على X. "فخور بك، يوجيش، ابن تومبري مافشي، التي تبيع الخضروات بالقرب من متجر جيرنار ميثاي في غانديناجار، دومبيفلي إيست، أصبح محاسبًا قانونيًا (CA). بفضل القوة والتصميم والعمل الجاد، حقق يوجيش هذا النجاح الرائع وسط ظروف صعبة. دموع والدته من الفرح على نجاحه تساوي الملايين. لا يمكن تقدير يوجيش الذي اجتاز امتحانًا صعبًا مثل محاسب قانوني (CA) بما فيه الكفاية، أنا سعيد بنجاح يوجيش. مبروك يوجيش! أطيب التمنيات لخطوتك التالية!".

حقق الفيديو ما يقرب من 200 ألف مشاهدة على X وأثار العديد من ردود الفعل من مستخدمي الإنترنت.

كتب أحد المستخدمين: "لحظة عاطفية للغاية. لاحظ كيف أن الأبناء في الأسر الهندية ليسوا معتادين على اللمس الجسدي داخل الأسرة لدرجة أن العناق من جانبه يكون محرجًا نوعًا ما".

وعلق آخر قائلاً: "تهانينا يوجيش، لا بد أنك قدمت الكثير من التضحيات من أجل نجاحك".

"تهانينا القلبية على هذا الإنجاز الرائع، بارك الله فيك. كل التوفيق لك"، كتب المستخدم الثالث على X.

"من المثير للاهتمام حقًا كيف يمكن لشخص واحد أن يغير مصير أجيال"، كما عبر المستخدم الرابع.

وكتب المستخدم الخامس: "الأم وحدها من تفهم الصعوبات التي تمر بها من أجل تعليم طفلها".

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