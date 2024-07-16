50 صورة تكشف تفاصيل حفل زفاف الأسطوري لابن أغنى رجل في آسيا.. لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اختتم حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني يوم الأحد بعد ما استمر عدة أشهر وبلغت تكلفته 600 مليون دولار.

وتزوج "أنانت أمباني" من "راديكا ميرشانت" ابنة "فيرين ميرشانت " صاحب شركة إنكور للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة شركة Tubes Apollo APL لتصنيع الصلب.

وحضر الحفل الكثير من المشاهير ولعل أبرزهم الوزير النجمة كيم وكلوي كارداشيان والممثلة والمغنية الهندية بريانكا شوبرا والممثل والمغني الأمريكي نيك جوناس، والمصارع والممثل الأمريكي جون سينا، ونجوم بوليوود أميتاب باتشان وشاه روخ خان وسلمان خان.

30 صورة من حفل زفاف أغنى رجل في آسيا.. بدأ منذ 5 أشهر بتكلفة 600 مليون دولار

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