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15 صورة لصديقة لامين يامال بعد ظهورها في احتفالات اليورو.. من هي أليكس باديلا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفتاة الإسبانية أليكس باديلا صديقة لامين يامال لاعب المنتخب الأسباني الأنظار في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز معلومات عن أليكس باديلا صديقة لامين يامال، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-ظهرت أليكس للمرة الأولى بعد التتويج مع لاروخا بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

- طالبة ومقيمة في .

-تبلغ من العمر 16 عاما.

-لامين يامال وأليكس أصدقاء منذ سنوات قليلة.

-تيك توكر مشهورة في إسبانيا.

-يتابعها أكثر من 1000 متابع على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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