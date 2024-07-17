دراسة تكشف فوائد أوميجا 3 في علاج حب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة الأمراض الجلدية التجميلية وأجرتها الدكتورة آن غيرتلر من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ أن الأحماض الدهنية "أوميجا 3" قد تسهم في علاج حب الشباب، مع الحرص على اتباع النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

كما أن تناول مكملات أحماض أوميجا 3 واتباع النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط، والذي يقوم على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية مع الإقلال من الملح والسكر، قد يساعد على انخفاض حب الشباب الالتهابي وغير الالتهابي.

وشملت الدراسة 60 شخصاً يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط، وكان جميع المشاركين تقريباً يعانون من نقص في أحماض أوميجا 3 في بداية الدراسة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى الأشخاص، الذين وصلوا إلى "مستويات مستهدفة" من أحماض أوميجا 3 خلال فترة الدراسة، تراجع حب الشباب لديهم بشكل كبير.

وقالت الدكتورة آن لا ينبغي النظر إلى تدخلات نمط الحياة، بما في ذلك التوصيات الغذائية، على أنها تمثل مقابلاً للأدوية الموصوفة، بل كإضافة قيّمة لأي خطة حديثة لعلاج حب الشباب".