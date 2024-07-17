أطعمة صحية لا تسبب زيادة الوزن- تناولها ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور بافل إيسنبايف أخصائي التغذية أن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بكميات معينة قبل النوم قد لا تسبب زيادة في الوزن.

وقد يسبب تناول العشاء الثقيل تناول كمية كبيرة من من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك من الأفضل تناول عشاء خفيف وببطئ قدر الإمكان، ويمكن تغيير الحصة من خلال زيادتها أو تخفيضها اعتمادا على ما يشعر به عند النوم وفي الصباح، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

والوقت الأمثل لتناول وجبة خفيفة في المساء هو قبل 2-4 ساعات من موعد النوم.

ويقول: "تلعب مكونات العشاء دورا رئيسيا، لذلك لا ينصح بتناول أطعمة دهنية، ويجب أن يحتوي العشاء على البروتين لضمان الشعور بالشبع فترة طويلة. ويمكن تناول الثمار والمكسرات والفواكه للحصول على التريبتوفان والميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم التي تساعد على النوم وتحسن نوعيته.

فمثلا الأناناس والبرتقال والموز والكرز واللوز والجوز تزيد من مستوى الميلاتونين. أما الكيوي فيحتوي على السيروتونين الذي يؤثر على عمق النوم والجوع والعواطف، أما الكاجو والفستق وبذور اليقطين فتحتوي على التربتوفان والمغنيسيوم".