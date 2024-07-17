الامارات | دار نشر جزائرية تغلق أبوابها بسبب رواية أثارت الجدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار نشر جزائرية، أمس، انسحابها من صناعة النشر وغلق أبوابها، على خلفية الجدل الكبير الذي أثارته رواية «هوارية» للكاتبة إنعام بيوض، الصادرة عنها.

وجاء في بيان لـ«دار ميم للنشر» على «فيس بوك»: «للجزائريين للمثقفين، خاصة للقراء الحقيقيين، والمزيفين للكتّاب، وللكتبة لدور النشر الحقيقيين، وأشباه دور النشر، مضت سنوات من المعافرة، على حلوها ومرّها، حاولت فيها دار ميم للنشر أن تقدم للجزائر عملاً ذا قيمة فنية جمالية ومعرفية».

وأضاف البيان: «أصابت وأخطأت (دار ميم للنشر) ككل مجتهد، ولكنها قدمت صورة طيبة للبلاد في كل المحافل.. ولكن لا جدوى ولا معنى من محاربة العبث».