7 أطعمة تعزز فقدان الوزن.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يسهم تناول بعض الأكلات في فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، ولكن يوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي يهضمها الجسم بشكل أبطأ، ما يساعدك على الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن.

- الشعير

يساعد على الشعور بالشبع والرضا، ما قد يعزز بدوره فقدان الوزن على المدى الطويل، ويعد المحتوى العالي من الألياف في الشعير عاملا رئيسيا في تقليل الجوع، حيث يعتبر "بيتا جلوكان" (بشكل خاص) من الألياف المفيدة القابلة للذوبان في الماء، ليشكل مادة تشبه الهلام.

والبيتا جلوكان هو نوع فعال من الألياف للحد من الشهية وتقليل استهلاك الطعام. كما ثبت أن الألياف القابلة للذوبان تقلل من دهون البطن المرتبطة بمشاكل التمثيل الغذائي.

- الشوفان والذرة

لأسباب مماثلة لما سبق، يمكن أن يساعد الشوفان والذرة في إنقاص الوزن أيضا.

- الخبز الأسمر (خبز الحبوب الكاملة)

تشير دراسات، امتدت لعدة عقود، إلى أن استهلاك الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. ووفقا لمراجعة 15 دراسة، شملت 120 ألف فرد، فإن تناول 3 حصص من الحبوب الكاملة يوميا كان مرتبطا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم والدهون في البطن.

- البقوليات

تعد البقوليات، مثل الحمص والفاصوليا والعدس والبازلاء، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية والبروتين النباتي.

ويقول الخبراء إن تناول المزيد منها قد يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول، وخفض مستويات السكر في الدم، وزيادة بكتيريا الأمعاء الصحية.

- الخضروات

توفر الخضروات، مثل الجزر والقرنبيط والشمندر والكرنب والبطاطا، الكثير من الألياف القابلة للذوبان.

- الفواكه

يحتوي العديد من الفواكه على الألياف القابلة للذوبان، بما في ذلك الأفوكادو، الذي يعد غنيا بالدهون الصحية والكثير من الألياف، كما أنه يوفر فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E وفيتامينات B المختلفة.

وفي الوقت نفسه، يحتوي كوب واحد من التوت الخام على 8 غ من الألياف.

جدير بالذكر أنه عند دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، تأكد من القيام بذلك ببطء على مدار بضعة أيام، وتذكر شرب الكثير من الماء.