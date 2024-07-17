التخلص من هذه الأطعمة يحميك من الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - توصلت أبحاث إلى أن اللحوم المصنعة، مثل النقانق، قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

إن تجنب هذه الأطعمة بشكل كامل ليس عمليًا بالنسبة للجميع، ولكن أظهرت دراسة جديدة أن التقليل منها قليلًا قد يكون له تأثير كبير على الصحة، بحسب express.

وقدر فريق من جامعة إدنبرة أن خفض تناول اللحوم المصنعة بنسبة 30 في المائة كان كافياً لرؤية النتائج.

وبشكل أكثر تحديدًا، فقد توصل الباحثون إلى أنه إذا خفض الأمريكيون استهلاكهم بمقدار هذا القدر على مدى فترة عشر سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى ما يقرب من:

353 ألف حالة أقل من مرض السكري من النوع 2

92500 حالة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية

انخفاض حالات سرطان الأمعاء إلى 53300 حالة .

ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنحو 16700 حالة.

وبناء على بيانات أجريت على أكثر من 242 مليون شخص بالغ، توصل الباحثون إلى أن ذلك يعادل قطع 10 شرائح من اللحم المقدد كل أسبوع.

وكجزء من الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health ، تم استخدام النمذجة الحاسوبية لمحاكاة مدى تأثير تقليل تناول اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة بدرجات متفاوتة على الصحة.

وكانت هذه النتائج مذهلة بشكل خاص بالنسبة للحوم المصنعة مثل "الهوت دوج ولحوم المعلبات"، ولكن كانت هناك أيضًا فوائد للحد من تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة.

وأوضحت البروفيسور ليندسي جاكس، رئيس قسم الصحة العالمية والتغذية في جامعة إدنبرة، كيف أن الحد من تناول اللحوم لن يساعد صحتنا فحسب، بل والبيئة أيضًا.

وقالت: "لقد أوصت المنظمات الوطنية والدولية بخفض استهلاك اللحوم لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوصلت أبحاثنا إلى أن هذه التغييرات في الأنظمة الغذائية يمكن أن يكون لها أيضًا فوائد صحية كبيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذا يعد أمرا مهما للناس والكوكب."

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء غير المصنعة، فقد تم تقدير أن خفض استهلاكها بنسبة 30% من شأنه أن يمنع:

732,600 حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني

291.500 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية

32200 حالة سرطان الأمعاء

46100 حالة وفاة من جميع الأسباب.

وتبين أن الفوائد الصحية كانت أكبر لدى الرجال، الذين يتناولون اللحوم أكثر من النساء في المتوسط.

واستندت النتائج على أن متوسط ما يتناوله الأمريكيون من اللحوم المصنعة هو حوالي 29 جرامًا من اللحوم الحمراء غير المصنعة و47 جرامًا من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا.

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية حاليًا بتقليل كمية اللحوم الحمراء أو المصنعة إلى 70 جرامًا (الوزن المطبوخ) يوميًا إذا كنت تتناول 90 جرامًا أو أكثر.

اقرأ أيضا:

تصيبك بالذهول والصدمة.. 9 تنبؤات للعرافة بابا فانجا منها في 2025

مليونير في دبي يفاجئ زوجته بهدايا بمبلغ خيالي في عيد ميلادها (فيديو)

بعد إعلان وفاتها.. سيدة تستيقظ داخل نعشها أثناء دفنها

30 صورة من قصر أمباني أغني رجل في آسيا.. مكون من 27 دور في جزيرة أسطورية

تصرف غير متوقع لسيدة على متن طائرة.. ماذا فعلت؟ (فيديو)