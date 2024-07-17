ما أضرار استخدام الأطفال الهواتف المحمولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور جيسبر شميت بيرسون من جامعة ساوثرن بالدنمارك أن تقليل وقت جلوس الأطفال أمام الشاشات إلى 3 ساعات فقط في الأسبوع قد يحسن صحتهم العقلية وسلوكهم خلال أسبوعين فقط.

وشارك في الدراسة 89 عائلة لديها 181 طفلاً، أعمارهم بين 4 و17 عاماً، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وطُلب من نصف هذه العائلات الحد من وقت فراغهم أمام الشاشات إلى 3 ساعات كحد أقصى في الأسبوع للشخص الواحد، وهو انخفاض كبير من متوسط 7 إلى 8 ساعات في اليوم يقضيها العديد من الأطفال عادةً على الشاشات للترفيه.

وكانت النتائج رائعة، فبعد أسبوعين فقط (14 يوماً) من نظام تقليل وقت الشاشة هذا، أظهر الأطفال في مجموعة التدخل تحسينات كبيرة في سلوكهم العام وانفعالاتهم العاطفية.

وباستخدام أداة تقييم موحدة تسمى استبيان نقاط القوة والصعوبات (SDQ)، وجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال شهدوا انخفاضاً في الصعوبات السلوكية يعادل الانتقال من فئة "الحد" إلى الفئة "العادية".

وهذا التحسن السريع والملموس ملحوظ بشكل خاص نظراً لقصر مدة الدراسة. ويشير إلى أن حتى فترة وجيزة من تقليل وقت الشاشة يمكن أن تكون لها فوائد قابلة للقياس على الصحة العقلية للأطفال.