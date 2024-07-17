دراسة: 40% من حالات الإصابة بالسرطان مرتبطة بسلوكيات المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية الأمريكية للسرطان أن 40% من حالات الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة ونصف الوفيات الناجمة عن هذا المرض تعود إلى عوامل قابلة للتغيير يختارها المرضى أنفسهم.

وتشمل هذه العوامل:

التدخين: يُعد التدخين العامل الأول المسبب للسرطان، حيث يُسبب 20% من حالات السرطان في الولايات المتحدة. ورغم التراجع الكبير في معدلات التدخين، إلا أن عدد حالات سرطان الرئة المرتبطة بالتدخين لا يزال يثير القلق.

السمنة وزيادة الوزن: تُسبب السمنة وزيادة الوزن 8% من حالات السرطان.

استهلاك الكحول: يُسبب استهلاك الكحول 5% من حالات السرطان.

عدم ممارسة الرياضة: يُسبب قلة النشاط البدني بعض حالات السرطان.

النظام الغذائي غير الصحي: يُسبب بعض الأطعمة والمأكولات غير الصحية بعض حالات السرطان.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: يُسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، مثل أشعة الشمس، بعض حالات السرطان.

وأظهرت الدراسة أن 100% من سرطان عنق الرحم، و 90% من سرطان الرئة، و 80% من سرطان الجلد يمكن الوقاية منها من خلال تغيير نمط الحياة.

ويؤكد الباحثون على ضرورة:

زيادة الاهتمام بالرعاية الصحية.

تعزيز جهود التوعية بالعوامل التي يمكن تغييرها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

و تتضمن هذه الجهود:

تشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من استهلاك الكحول.

الحماية من أشعة الشمس.

الحصول على التطعيمات ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي B وفيروس الورم الحليمي البشري.

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