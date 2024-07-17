علاج الشخير بالليزر.. نتائج واعدة لتجربة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد الشخير مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويمكن أن يكون مزعجًا للغاية،ولكن قد يكون أيضًا علامة على حالة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة ديلي ميل، إن هناك العديد من العلاجات المتاحة للشخير،بما في ذلك العلاج بالليزر.

أظهرت دراسة حديثة شملت أكثر من 70 شخصًا يعانون من الشخيرنتائج واعدة لعلاج الليزر Yag.

فقد شهد حوالي 70٪ من المشاركين توقف الشخير بعد 3 جلسات من العلاج.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام ليزر Yag لتسخين الأنسجة الرخوة في الحلق.

يُعتقد أن هذا يؤدي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين،مما يساعد على شد الأنسجة وتقليل الاهتزازات التي تسبب الشخير.

تجربة جديدة قيد الإعداد:

تُجرى حاليًا تجربة جديدة في المعهد الجامعي للعلوم الصحية في البرتغاللمقارنة علاج الليزر Yag بالعلاج الوهمي.

تهدف هذه التجربة إلى تقييم فعالية العلاج على المدى الطويلوآثاره الجانبية.

كيف يعمل علاج الليزر Yag؟

يتضمن علاج الليزر Yag الخطوات التالية:

وضع هلام مخدر.

تثبيت جهاز محمول داخل الفم.

استهداف الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق.

الخضوع لثلاث جلسات، مدتها 15 دقيقة، بفاصل أسبوعين.

ما هي فوائد علاج الليزر Yag؟

تشمل فوائد علاج الليزر Yag ما يلي:

غير جراحي.

آمن وفعال.

لا توجد مضاعفات جانبية.

نتائج سريعة ودائمة.

ما هي الآثار الجانبية لعلاج الليزر Yag؟

لا توجد آثار جانبية خطيرة مرتبطة بعلاج الليزر Yag.

ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة مثل:

احمرار.

تورم.

ألم خفيف.

من الذي قد يكون مرشحًا لعلاج الليزر Yag؟

قد يكون علاج الليزر Yag خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من الشخير:

الذين لا يرغبون في الجراحة.

الذين جربوا علاجات أخرى ولم ينجحوا.

الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

ما الذي يقوله الخبراء؟

يقول الخبراء إن علاج الليزر Yag هو تطور مثير للاهتمام في الخيارات غير الجراحية لعلاج الشخير.

وهم يشجعون على إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم فعالية العلاج على المدى الطويل وسلامته

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